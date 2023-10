Comedyficio per ridere a crepapelle

Appuntamento domani venerdì 20 ottobre, alle 21, al Teatro San Teodoro di Cantù, in via Corbetta 7, con "Comedyficio#1" e l’avvio della stagione comica giunta al suo dodicesimo anno, che vedrà sul palco Alessio Parenti. Spettacoli che portano a Cantù comici già famosi o destinati a diventarlo, provenienti da trasmissioni come Zelig, Colorado, Comedy Central. Comedyficio è uno spettacolo concepito come un vero e proprio laboratorio artigianale, dove gli artisti salgono sul palco armati dei loro strumenti del mestiere. La rassegna prosegue fino ad aprile con un appuntamento ogni mese. Info su www.teatrosanteodoro.it