“Cenerentola Folk” In scena i creatori di scarpette e abito

“Cenerentola Folk“ chiude la rassegna domenicale per bambini e famiglie “C’è spettacolo a teatro“ promossa dagli artisti de Il cerchio tondo e Teatro invito. Appuntamento domenica alle 16. Sul palco, diretti dal regista Luca Redaelli, salgono Stefano Bresciani e Davide Scaccianoce, che portano in scena un musical su Cenerentola e sui due artigiani che le preparano le scarpette e l’abito per il ballo. L’appuntamento è allo Spazio Teatro Invito di via Ugo Foscolo, zona Iperal di Lecco. Il biglietto costa 6 euro, posto unico da 3 anni in su. Il botteghino apre alle 15.