Carnevale, maschere sì ma anche grandi sfide fra contradaioli in quota

LIVIGNO

A Livigno è tutto pronto per il Carnevale 2025 con le contrade che scendono "in pista". È ormai tutto pronto nel Piccolo Tibet per il consueto appuntamento con il Carnevale di Livigno e Trepalle, evento organizzato dalla cooperativa sociale L’Impronta con il patrocinio di Livigno Next e del Comune di Livigno. Nei quattro appuntamenti in programma si confronteranno le contrade di Livigno e Trepalle, tra divertimento e spettacolo. Il programma prevede per domani alle 13 la sfilata dei carri allegorici e delle mascherine lungo le vie del paese fino a Plaza Placheda, dove dalle 15.30 avrà inizio il pomeriggio all’insegna del divertimento con animazione per tutti, giochi, musica e balli. Seguiranno la premiazione delle mascherine e la cena di Carnevale. Appuntamento poi alle 20 con la spettacolare sfida al palo della cuccagna, valevole per il Trofeo delle Contrade. Lunedì 3 marzo, in serata, ci sarà l’avvincente staffetta sulla neve, con sci, ciaspole e slittino. L’ultimo appuntamento sarà martedì 4 marzo a Trepalle, con il ritrovo alle 13 in zona Passo d’Eira e partenza della sfilata dei carri allegorici. F.D’E.