Boccata di ossigeno per la sanità. Fondi per le nuove apparecchiature

L’Asst Valtellina e Alto Lario avrà a disposizione oltre un milione e mezzo di euro per l’acquisto di apparecchiature sanitarie. Nei giorni scorsi il consiglio regionale della Lombardia ha infatti deliberato un finanziamento di 1.578.500 euro all’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Valtellina e Alto Lario che dovranno essere destinati ad investimenti per acquistare nuove apparecchiature nei vari presidi del territorio. Il finanziamento fa seguito ad un ordine del giorno, presentato dal consigliere regionale Chiara Valcepina di Fratelli d’Italia.

"Queste importanti risorse sono un segno concreto di quanto Fratelli d’Italia creda nella sanità territoriale, difendendo ogni presidio e dimostrando attenzione primaria anche alla Valtellina e Valchiavenna – sottolinea Francesco Romualdi, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni -. Il nostro impegno è quello di ascoltare, supportare e valorizzare coloro che sono in prima linea nei nostri presidi sanitari. A tutti loro vanno i nostri ringraziamenti per il lavoro straordinario che fanno ogni giorno a servizio della comunità". Nella fattispecie, a titolo esemplificativo, potranno arrivare risorse nel territorio, tramite strumentazioni altamente tecnologiche, fra cui: un portatile digitale per radioscopia, colonna laparoscopia, contropulsatore aortico, lampade scialitiche, mammografo digitale con tomosintesi, ecotomografo ginecologico, autoclavi a vapore, laser chirurgico, aspiratore liquidi biologici.

A margine della conferenza dei sindaci, il direttore generale della Asst Valtellina e Alto Lario Monica Fumagalli ha presentato brevemente gli interventi svolti, sia quelli relativi al reclutamento del personale sia sul fronte degli investimenti. Infine la Fumagalli ha parlato delle Olimpiadi Milano Cortina 2026 che vedranno il Morelli ospedale di riferimento sul territorio per tutte le funzioni erogate e garantite, con finanziamenti sul polo radiologico, con nuove risonanze magnetiche, ecografi e mammografi, e sull’Unità spinale, in particolare sulle palestre di riabilitazione. "Vi chiedo di cercare di fare squadra - ha concluso -, di sforzarvi di capire le esigenze di tutto il territorio, nell’interesse dei cittadini, affinché non ci siano squilibri".