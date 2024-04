Antimafia e la lotta al caporalato

Il tavolo antimafia organizza una serata su un progetto proposto da Gasabile in collaborazione con Progetto La Buona Terra. Interverranno Miriam Corongiu, de L’Orto Conviviale, e Roberto Bossi, del Distretto Economia Solidale Brianza (DESBri), per condividere le loro esperienze e conoscenze sulla filiera etica e sulla lotta al caporalato. Questo trimestre il Tavolo Antimafie, propone alcune iniziative per approfondire il fenomeno. La prima iniziativa, ospitata nel Polo Culturale Catarabia, vede un dibattito aperto a tutti. Questa sera alle 21 alla Biblioteca Comunale Bassi, in piazza Unità d’Italia 2 a Canegrate.