Sondrio, aggiudicati i lavori per la palestra Munari: costerà oltre 1,6 milioni di euro. Ma resta la polemica

Aggiudicati i lavori, la palestra Munari vedrà la luce entro i primi mesi del 2026. Prosegue senza soste e senza tentennamenti di sorta, la procedura che permetterà alla città di Sondrio di avere a disposizione un’altra palestra, moderna e ben strutturata, in grado, in primis di far fronte alle esigenze di 260 bambini e alunni della scuola dell’infanzia Munari e della primaria Credaro, oggi costretti a svolgere attività sportiva in spazi piuttosto angusti, e poi di permettere al Comune sondriese di far fronte alle tante richieste di "ore palestra" richieste dai numerosi sodalizi sportivi presenti sul territorio.

Nei giorni scorsi è giunta la comunicazione del Comune relativamente all’aggiudicazione dei lavori, per un importo di 1.594.650,30 più Iva, alla ditta Engeco Srl. Opera assai utile per Sondrio e la cittadinanza secondo la giunta Scaramellini. Per oltre 600 residenti in zona, invece, la palestra non sarebbe dovuta sorgere in zona Parco Ovest anche perché secondo gli stessi ci sarebbero altre strutture in città sottoutilizzate. La giunta sondriese ha sempre ribadito, invece, la convinzione che una palestra del genere, inserita alla perfezione nel quartiere, serve, eccome.

"Noi siamo convinti della bontà del progetto relativo alla costruzione della palestra al Parco Ovest – dice Simone Del Marco, assessore ai Lavori pubblici di Sondrio -. L’edificio è innovativo, ben inserito nel contesto e verrà costruito con materiali ecosostenibili e utilizzerà impianti a energia rinnovabile". Del Marco non vuol più tornare sulle polemiche e petizione contro l’opera: "È tempo di guardare avanti, la città di Sondrio avrà un’altra struttura di spessore".