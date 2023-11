Salute, la prevenzione comincia a tavola: screening gratuito e consulenza nutrizionale

Milano, 6 novembre 2023 – La dieta, una parola da tanto detesta usata in modo improprio perché non significa privazione, ma deriva dal termine latino diaeta che significa “stile di vita”, nei confronti dell'assunzione di cibo. Gli eccessi alimentali soprattutto se in compagnia sono concessi, ma in modo saltuario perché la salute comincia a tavola. La prevenzione con una alimentazione corretta aiuta a contrastare malattie, in particolare quelle cardiache. Con “Prevenzione il cuore della vita” dedicato alla promozione della sana alimentazione e degli stili di vita salutari, la Croce Rossa milanese dal 17 al 19 novembre nel loro ambulatorio di via Pucci 7 offre la possibilità di uno screening gratuito e consulenza nutrizionale La partecipazione è libera e gratuita, sino ad esaurimento dei posti disponibili al numero 02.3883216 dell’ispettorato delle Infermiere Volontarie CRI dalle 9 alle 12 da oggi sino a venerdì e da lunedì 13 novembre sin a venerdì 17 novembre.

Quando

Dal 17 al 18 novembre dalle 14- 18:30 e il 19 novembre con orario 9- 13 e 14.30-18.

Screening

Le volontarie CRI e due biologhe nutrizioniste saranno a disposizione dei cittadini per il controllo dei parametri di base con il rilevamento delle misure antropometriche e della composizione corporea tramite BIA. Al termine dello screening verrà rilasciato un esito con i parametri rilevati. Nel caso in cui i risultati lo richiedano, sarà possibile avvalersi della consulenza gratuita di specialisti fra cui biologi e nutrizionisti che potranno fornire tutti i consigli e le prescrizioni utili per migliorare le proprie abitudini alimentari. A tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa verrà inoltre distribuito materiale informativo e di sensibilizzazione sulle tematiche della nutrizione sana e degli stili di vita salutari.

Cosa portare

Eventuali referti pregressi e diagnosi. Si consiglia di effettuare lo screening a digiuno.

Dove

Sede Croce Rossa Milano | Via Pucci 7 (Passante e MM5 – Domodossola | Tram 1 - 10 | Bus 43 e 57)