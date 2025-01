Prevenzione del tumore al seno: come prenotare una mammografia gratuita a Milano

Mammografie gratuite a Milano. È l’iniziative lanciata dalla Fondazione Libellule Insieme con tre giornate dedicate alla prevenzione a partire da febbraio. Tutte le donne nella fascia di età più a rischio - tra i 40 e i 45 anni e oltre i 74 - possono accedere gratuitamente allo screening delle Libellule, la Onlus che si occupa della salute (non solo fisica, ma anche spicologica) delle pazienti oncologiche.

Mammografie gratuite: ecco quando

Sono tre le date da mette in agenda: sabato 8 febbraio, sabato 8 marzo e sabato 17 maggio. Le mammografie verranno effettuate nella sede della Fondazione di via Filippino Lippi 19 (angolo viale Gran Sasso) a Milano. La sede è comodamente raggiungibile in metropolitana verde, fermata MM Piola/Loreto.

I tre appuntamenti con le mammografie gratuite a Milano

Come prenotare

Prenotare la mammografia è semplicissimo: basta inviare una mail all’indirizzo o dedicato visite@fondazionelibelluleinsieme.it chiamare il numero 345.14.29.449.

Le visite gratuite rientrano nel progetto ‘Percorso Inclusione Salute - La prevenzione per tutte’, che sarà portato avanti con diverse iniziative per tutto il 2025.

Perché è importante fare l’esame al seno?

“Il tumore al seno è in assoluto la neoplasia più frequente nella popolazione femminile - spiegano dalla Fondazione Libellule Insieme - e il dato più preoccupante è l’aumento di casi per le donne della fascia d'età non coperta dai programmi di screening mammografico delle Regioni, che prevedono la possibilità di fare una mammografia gratuita ogni due anni nella sola fascia d'età che va dai 45 ai 74 anni”.

Proprio per cercare di colmare questo gap, la Fondazione ha pianificato un'attività di prevenzione gratuita per le donne nella fascia di età 40-45 e oltre i 74 anni.

"Fai il primo passo verso la prevenzione”

“Il 2025 parte con tre date in cui sarà possibile prenotare la mammografia gratuita grazie al prezioso sostegno di tre realtà che hanno deciso di supportare la Fondazione Libellule Insieme: Nuxe Italia, Ceme Group Spa e l’Associazione di promozione sociale ‘Una mano dalle Stelle’ di Antonio Capitani.

Il messaggio è chiaro: “Fai il primo passo verso la prevenzione e il benessere. Condividi questo messaggio e incoraggia altre donne a partecipare. Insieme possiamo fare la differenza!”, concludono dalla Fondazione.