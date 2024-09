Un’azienda che fa correre veloci le merci: lo shipping internazionale guarda al futuro

Un’azienda giovane e dinamica, che mette sempre al centro il cliente e che fa “correre” veloci le proprie merci, fornendo un servizio accurato, meticoloso e personalizzato per ogni esigenza. Questa, in estrema sintesi, è la filosofia di Alix International, la casa di spedizioni internazionali ad imprenditoria femminile nata nel 2021 da un’iniziativa personale di Alice Arduini, la dinamica titolare che mette in campo tanto contagioso entusiasmo: “Alix International rappresenta il frutto delle mie esperienze, accumulate in 10 anni di attività nel campo della logistica internazionale – sottolinea l’imprenditrice – la nostra azienda è come una piccola bottega artigiana o, se preferite, una boutique dello shipping. In controtendenza ad un mondo sempre più digitalizzato ed impersonale, noi crediamo fortemente, infatti, nel concetto di umanità. Nella nostra filosofia aziendale la persona è al centro della spedizione, con un approccio professionale e personalizzato”.

La sede principale di Alix International è a Montano Lucino, in un polo logistico in provincia di Como al confine con la Svizzera e vicino a Malpensa, l’aeroporto principale per import e export della merce via aerea: “Nel 2023 è maturata l’idea di aprire una filiale al porto di Genova – continua Alice Arduini - consolidando la nostra forza commerciale e operativa nel settore marittimo (import/export di containers completi e groupage)”. Ma, nel dettaglio, a chi si rivolge Alix International? “Ci rivolgiamo a ogni tipo di azienda, sia di piccole dimensioni che grandi Spa – precisa Arduini - proprio perché siamo una piccola realtà possiamo offrire un servizio personalizzato, assegnando una persona dedicata nella gestione dei flussi merce. In questo approccio tailor made, sicuramente innovativo e originale per un settore che ha come riferimento le grandi merci e i mercati internazionali, risiede la chiave del nostro successo in Italia e nel Mondo”. Un’attenzione che oggi è più che mai necessaria nel panorama del trasporto merci, in un contesto internazionale nel quale vi sono luoghi sempre più complicati da raggiungere per via di serie problematiche di carattere geopolitico: “Nonostante questo – conclude Alice Arduini, CEO di Alix International – data la nostra filosofia, possiamo essere più flessibili e dinamici rispetto a molti nostri competitors, raggiungendo alti livelli di servizio e di cura nei flussi delle merci”.

Made in Italy e professionalità tutta al femminile: Alix International alla conquista di nuove frontiere

Profilo: Un’azienda vincente, fiore all’occhiello nel trasporto merci

Un’impresa tutta italiana nella quale l’ingegno e la professionalità femminile svolgono un ruolo fondamentale: questi, in estrema sintesi, i tratti distintivi della storia di Alix International, costruita e realizzata su misura grazie all’intraprendenza e alla passione di una donna, Alice Arduini, che è riuscita a raggiungere l’obiettivo di creare un’azienda vincente in un settore da sempre considerato a prevalenza maschile: “Il nostro – sottolinea Alice Arduini, CEO di Alix International – è un settore nel quale la presenza degli uomini è nettamente superiore rispetto a quella delle donne e con uno scarso ricambio generazionale. Ma qualcosa sta cambiando, e potrebbe essere una vera rivoluzione per questo settore, perché avverto che c’è una nuova tendenza mondiale a far emergere figure femminili nell’ambito del trasporto merci e della logistica. Ad esempio, faccio parte, come membro fondatore, di alcune realtà associative internazionali di donne nella logistica”.

In particolare, esiste il network Magenta, che raccoglie tutte le donne che, come Alice Arduini, hanno deciso di aprire un’azienda o comunque detengono ruoli manageriali di rilievo a livello mondiale. Si tratta senza dubbio di un salto di qualità imprevisto, almeno fino a qualche anno fa e che invece rappresenta oggi una tendenza assolutamente consolidata. Anche nel settore del trasporto merci, dunque, è più che mai necessario appellarsi a quel recupero del gender gap nel management aziendale di cui tanto si parla ma per il quale si può davvero fare molto di più. Altra necessità impellente, per realtà del settore come Alix International, è quella di aprire altre filiali in zone dell’Italia, con un tasso di crescita e di sviluppo commerciale che di certo sembrano molto lusinghieri: “Occorre tuttavia combattere e superare la diffidenza delle aziende italiane nell’investire nel trasporto merci – osserva Alice Arduini – perché molte imprese pensano sia difficile o estremamente costoso, quindi appaltano il trasporto delle loro merci all’estero. Questo – conclude la CEO di Alix International – certamente rappresenta un errore e il successo della nostra azienda ne è una prova”. Il quadro nazionale, d’altro canto, sembra abbastanza incoraggiante: “L’Italia – sottolinea Arduini - è tra i paesi europei che hanno sofferto meno la crisi dell’export e oggi sta producendo ed esportando con successo nel mondo. Ma bisogna riportare in Italia i guadagni delle esportazioni”. Proprio quello che Alix International cerca di fare ogni giorno, facendo leva su una filosofia che si fonda su passione, competenza, professionalità e massima attenzione verso le esigenze del cliente.