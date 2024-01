Sicurezza stradale: lanciato il progetto formativo "Mi Voglio SicurƏ"

"Mi voglio sicurƏ" è un progetto formativo che nasce nell’ambito di Progetto Sicurezza Milano Metropolitana per educare gli studenti delle scuole superiori alla guida responsabile.

Safety21, in collaborazione con la Città Metropolitana di Milano, ha realizzato il progetto, con l’aiuto di formatori esperti dell'Associazione Lorenzo Guarnieri Onlus, attiva da oltre 10 anni nella prevenzione della violenza stradale. Anche psicologi e psicoterapeuti specializzati nel settore fanno parte del team di lavoro.

Lo scopo di "Mi voglio sicurƏ" è di diffondere una cultura della sicurezza stradale tra le giovani generazioni, educando i futuri automobilisti sull'importanza del rispetto delle norme stradali e promuovendo un senso civico verso la sicurezza in strada.

Sulle strade lombarde, nel 2022, gli incidenti sono stati 28.786, e hanno causato la morte di 402 persone e il ferimento di altre 37.912. Distrazione, mancato rispetto delle norme, velocità troppo elevata rimangono tra le cause di incidente ricorrenti. Sono fattori umani che evidenziano l’esigenza di integrare i programmi di controllo della sicurezza stradale con un’azione educativa preventiva, soprattutto a beneficio delle nuove generazioni.

La consigliera delegata alle infrastrutture, Daniela Caputo, ha commentato: “Secondo le stime di Aci e Istat in Italia in media, nei primi sei mesi del 2023, ogni giorno si sono verificati 437 incidenti, con 7,6 morti e 588 feriti. Si tratta di dati preoccupanti che come amministratori locali non ci può lasciare indifferenti e inerti. Nelle nostre città le strade costituiscono l’80% dello spazio pubblico e diversi studi dimostrano che ridurre la velocità significa aumentare la sicurezza stradale.” E' per questo abbiamo avviato il “Progetto Sicurezza Milano Metropolitana”, uno dei più grandi progetti integrati di Smart City d’Europa per la riduzione di sinistri stradali, a tutela di pedoni e ciclisti che prevede interventi non solo sanzionatori ma tesi a fare sì che si lavori sempre più sul terreno della prevenzione e della tutela del territorio. Si tratta di un cambiamento di paradigma ed è necessario lavorare anche per sensibilizzare le giovani generazioni verso un comportamento più responsabile e più consapevole dei rischi. In questa ottica con gli studenti del Carducci e l'Istituto Severi-Correnti di Milano, con l'obiettivo di allargare queste iniziative nei mesi successivi”.

Si è iniziato mercoledì 24 gennaio con gli studenti del quarto e quinto anno del Liceo Classico Giosuè Carducci, mentre il 25 gennaio con i coetanei dell'Istituto Severi-Correnti di Milano.

Agli incontri hanno preso parte Stefano Guarnieri, Vicepresidente dell'Associazione Lorenzo Guarnieri, Pieralessandro Scotti, Responsabile della Polizia Locale di Città Metropolitana, Maria Gabriella Anania, Psicologa Psicoterapeuta esperta di Psicologia del Traffico, e rappresentanti istituzionali.

Nel programma didattico, riflessioni, test interattivi e testimonianze, per mettere a fuoco il valore delle norme del codice della strada e soprattutto i rischi connessi alle distrazioni, agli effetti dell’alterazione da alcol e droghe nella circolazione stradale.

Infatti, il programma educativo pluriennale "Mi voglio sicurƏ" per l’anno scolastico 2023/2024 coinvolgerà anche altri istituti dell’area di Città Metropolitana di Milano, impegnando in totale circa mille studenti.

Per ulteriori dettagli sulle attività del Progetto Sicurezza Milano Metropolitana, è possibile consultare il sito: https://progettosicurezzamilanometropolitana.com