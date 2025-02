GUSTARISO 2025, TORNA LA RASSEGNA GASTRONOMICA PIÙ ATTESA DAGLI AMANTI DEL RISOTTO

GUSTARISO, IL SAPORE AUTENTICO DEL RISO CARNAROLI Nell’anno della celebrazione dell’80° anniversario della selezione del riso Carnaroli, sta per partire la nona edizione di Gustariso, l’ormai nota rassegna gastronomica dedicata al Re dei risotti. Dal 24 febbraio al 23 marzo - in settimana e nel weekend - undici ristoranti tra sud Milano, lodigiano e cremasco proporranno menu a prezzo fisso o piatti alla carta pensati per esaltare il gusto inconfondibile del riso Carnaroli.

CARNAROLI, IL RISO NATO 80 ANNI FA A PAULLO (MI) Promossa dalla Città di Paullo – con il patrocinio di Ente Nazionale Risi – Gustariso nasce per divulgare l’origine storica del riso Carnaroli e per promuoverne la varietà originale (selezionata nel 1945 dalla Famiglia De Vecchi, nelle risaie che un tempo circondavano la Città). Dall’idea di una famiglia di agricoltori locali è nato uno degli ingredienti immancabili in tutte le cucine italiane, divenuto col tempo un’eccellenza gastronomica riconosciuta e molto apprezzata anche a livello mondiale.

SOLO CARNAROLI CERTIFICATO Come sempre, il fulcro della manifestazione sarà il riso: 100% Carnaroli, prodotto a partire da semente certificata. A garanzia della purezza della varietà, i ristoratori proporranno o riso Carnaroli DNA controllato (con il marchio rilasciato dal Parco Tecnologico Padano di Lodi) o riso Carnaroli Classico (coltivato secondo i criteri indicati da Ente Nazionale Risi), escludendo così l’eventualità di servire ai tavoli una delle varietà similari spesso vendute sotto la stessa denominazione, ma che hanno poco a che vedere con il Carnaroli originale, sia dal punto di vista delle caratteristiche organolettiche che della resistenza alla cottura.

I RISTORANTI I ristoranti aderenti - collocati lungo la Strada del Gusto - sono: Cadrega e Sgabel (Paullo, MI), Osteria La Luna Piena (Paullo, MI), Vineria del Vin Bon (San Donato Milanese, MI), Ristorante Golf Zoate (Tribiano, Fr. Zoate, MI), Fiore di Zucca - Trattoria moderna (Truccazzano, Fr. Corneliano Bertario, MI), L’Antico Sapore (Rivolta d’Adda, CR), Al Sazio Ristorante (Lodi), Ristorante Isola Caprera (Lodi), Trattoria dei Platani (Comazzo, LO), Osteria del Gallo Ardito (Galgagnano, LO), Trattoria da Gino e Teresa (Merlino, LO).

UNA RASSEGNA PER VERI CARNAROLI LOVERS Le ricette proposte sono tantissime, di cui 57 a base di riso Carnaroli: Carnaroli ai pistilli di zafferano e brasato alla Croatina, Carnaroli alla Barbera barricata, ricotta di capra e crudo di Fassona piemontese, Carnaroli alle cozze sgusciate con alga spirulina, salsa di pomodoro e prezzemolo, Carnaroli con quaglia glassata e cavolo nero, Carnaroli alle erbe aromatiche e taleggio, Carnaroli giallo con sfilacci di faraona al brandy e raspadüra oppure l’intramontabile Carnaroli alla milanese con ossobuco in gremolada… solo per citarne alcune. Novità di questa nona edizione è la Gustariso Card: una tessera a punti con cui, prenotando in tre ristoranti diversi, si avrà diritto a un gustoso omaggio.

PER SAPERNE DI PIÙ Per maggiori informazioni sulla rassegna gastronomica è possibile consultare il sito web o i canali social Gustariso su Facebook e gustariso_carnaroli su Instagram.