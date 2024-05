Ford Transit Custom: un nuovo standard di prestazioni e versatilità

Nell’evolutivo mercato automobilistico, il nome Ford è sinonimo di innovazione, affidabilità e prestazioni. Con il lancio del nuovo Ford Custom, il marchio si conferma ancora una volta all'avanguardia nel settore. Il trionfo nel premio International Van of the Year (IVOTY) 2024, attribuito al Ford Transit Custom, evidenzia la straordinaria capacità di Ford Pro di fornire soluzioni all'avanguardia, offrendo agli acquirenti veicoli che uniscono design moderno, tecnologia avanzata e versatilità senza pari.

Un design rinnovato

Il nuovo Ford Transit Custom cattura immediatamente l'attenzione con il suo design rinnovato e audace. Linee dinamiche e dettagli eleganti conferiscono al veicolo un aspetto contemporaneo in grado di distinguersi. La griglia frontale aggiornata ed i gruppi ottici affilati conferiscono al Transit Custom un'identità visiva unica, mentre l'ampia gamma di colori e finiture consente agli acquirenti di personalizzare il proprio veicolo secondo i propri gusti ed esigenze. Il nuovo Transit Custom è disponibile in 4 allestimenti: Trend, Titanium, Trail e Sport.

Prestazioni avanzate

Sotto il cofano, il Ford Transit Custom offre una gamma di motorizzazioni all'avanguardia progettate per offrire prestazioni ottimali ed efficienza energetica. I motori EcoBlue diesel, Plug-In Hybrid e 100% elettrico, garantiscono una combinazione ideale di potenza ed economia di carburante, mentre le tecnologie di gestione del motore assicurano una guida fluida e responsiva in ogni condizione.

Tecnologia all’avanguardia

Rispetto al classico veicolo da lavoro, il nuovo Ford Transit Custom si contraddistingue grazie alla sua ampia dotazione di funzionalità tecnologiche progettate per migliorare sia la sicurezza che il comfort di guida. Il sistema di infotainment SYNC 4, grazie al display da 13” touchscreen con connettività avanzata, consente agli occupanti di rimanere connessi e di accedere a svariate informazioni essenziali del veicolo. Inoltre, le tecnologie di assistenza alla guida, come il sistema di frenata automatica d'emergenza e l'avviso di superamento della corsia, contribuiscono a garantire una guida più sicura.

Versatilità senza paragoni

Uno dei punti di forza del Ford Transit Custom è la sua incredibile versatilità. Disponibile in diverse configurazioni, tra cui furgone, combi e doppia cabina, il Transit Custom si adatta alle esigenze di una vasta gamma di professionisti. Con un'ampia capacità di carico e una serie di soluzioni intelligenti per lo stoccaggio e l'organizzazione, il Ford Transit Custom è pronto ad affrontare qualsiasi sfida, dal trasporto di merci a quello passeggeri.

Disponibile in Ford Ambrostore a Milano e Sesto San Giovanni

