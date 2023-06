Esami a settembre. Opportunità o debito?

L’estate è finalmente arrivata, ma non porta sempre e solo svago e spensieratezza, soprattutto per gli studenti che hanno preso dei debiti scolastici e dovranno impegnare parte delle loro vacanze allo studio e a pensare agli esami estivi.

Vacanze rovinate o opportunità di crescita? Dipende dai punti di vista!

Certamente in aiuto degli studenti che si sono ritrovati a fine anno con dei debiti scolastici c’è, da oltre 15 anni, Centro Studi Modus di Monza (con una sede anche a Lecco).

Centro Studi Modus si avvale di docenti qualificati e garantisce percorsi personalizzati di recupero e affiancamento allo studio, sia in presenza che online, a seconda delle specifiche necessità.

Ripetizioni per le superiori e l’università, home schooling, corsi di lingue, lezioni in preparazione ai test di ingresso universitari, accompagnano lo studente durante tutto il periodo scolastico.

Ecco perché gli esami di recupero possono essere un’opportunità di crescita, perché, grazie al sostegno di Modus, si può apprendere un metodo di studio valido e solido per superare le proprie difficoltà curriculari ed evitare così i fastidiosi debiti scolastici.

Ne parliamo con Francesca Ferrara, docente e fondatrice di Centro Studi Modus

D.: Francesca, raccontaci come è nata l’idea di fondare Modus

R.: Quando ho deciso di creare Centro Studi Modus avevo il desiderio di creare un servizio allo studente a 360°. Sognavo un posto dove si potesse conciliare l’alta qualità della didattica e il benessere dello studente, dove ogni iscritto sentisse di ricevere esattamente quello che gli serve. Ecco perché ci siamo specializzati in lezioni individuali, perché permettono la personalizzazione del percorso per ogni singolo studente.

D.: Com’è cambiato il mondo delle ripetizioni negli ultimi decenni? le materie “critiche” sono sempre le stesse?

R.: Le ripetizioni scolastiche hanno vissuto un’evoluzione. In Modus abbiamo sviluppato un metodo di studio basato sul rinforzo positivo e sul sostegno allo studente. Dunque ripetizioni si, ma con un’analisi preliminare che ci consente di inquadrare lo studente e aiutarlo non solo nel miglioramento scolastico, ma anche nel rapporto con la scuola e se stesso. Per quanto riguarda le materie di recupero, diciamo che le classiche ripetizioni di matematica restano fra le più gettonate!

D.: Grazie Francesca! Ci racconti anche come è cresciuto Modus?

R.: Dal 2007 Modus ha ampliato la gamma dei suoi servizi. Dalle ripetizioni a studenti delle scuole superiori siamo passati a quelle universitarie, poi servizi specifici per DSA, tesi ed elaborati, corsi aziendali e corsi per scuole come ad esempio corsi di metodo di studio o laboratori linguistici. In linea di massima riusciamo a coprire qualsiasi necessità di apprendimento di ogni materia avvalendoci di una rete di collaboratori comprovati.

Centro Studi Modus ha due sedi, una a Monza e una a Lecco.

Ogni informazione è disponibile sul sito www.centrostudimodus.it o sulla pagina Instagram https://www.instagram.com/centrostudimodus/ dove Modus propone anche dirette di approfondimento su tematiche riguardanti l’età adolescenziale e non solo, quali ad esempio il fenomeno Hikikomori, l’alimentazione più adatta per i ragazzi durante i periodi di forte stress o ancora i 10 consigli per affrontare al meglio gli esami di riparazione.