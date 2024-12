CAB Polidiagnostico rafforza i propri servizi sul territorio lombardo

Cab Polidiagnostico negli ultimi mesi ha inaugurato due nuovi centri poliambulatoriali specialistici: a Lissone, operativo dallo scorso luglio, e il più recente Cab San Gregorio, a Milano. Entrambe le strutture rappresentano una tappa importante per l’azienda sanitaria brianzola, che vede oggi la collaborazione di oltre 500 professionisti sanitari in più di 50 specialità. Cab Lissone, in via Nuova Valassina 86, occupa una superficie di 1.000 mq dedicati a visite specialistiche, esami diagnostici, analisi di laboratorio e odontoiatria.

«Con questo quarto poliambulatorio in provincia di Monza, dopo Arcore, Biassono e Seregno, vogliamo garantire un servizio sanitario sempre più efficiente e vicino al territorio», dichiara Paolo Godina, amministratore delegato di Cab. Il progetto mira a integrare molteplici servizi in un’unica struttura, puntando su elevati standard qualitativi e innovazione tecnologica. Parallelamente, l’apertura il 2 dicembre della prima sede a Milano, in via San Gregorio 3, si inserisce nel progetto di sviluppo e innovazione insito nel DNA della lunga storia aziendale di Cab. Cab San Gregorio ripercorre il modello adottato nei numerosi centri dislocati sul territorio brianzolo con un’ampia offerta di servizi orientati alla prevenzione, diagnosi e cura: visite specialistiche, fisioterapia e riabilitazione, esami diagnostici, analisi di laboratorio e odontoiatria, a cui si affiancano i servizi di Medicina del Lavoro per le aziende.

«Siamo onorati di poter portare il nostro know-how, frutto di decenni di esperienza, all’interno di una realtà sfidante come quella milanese», commenta Godina. «L’obiettivo è rispondere rapidamente e con competenza ai bisogni della città, mantenendo i più alti standard qualitativi».

Paolo Godina, Ad di CAB

Ambulatorio di patologia vulvare

Una risposta mirata alle patologie del basso tratto genitale femminile

L’Ambulatorio di patologia vulvare di Cab Polidiagnostico a Lissone e Seregno è un nuovo punto di riferimento per la salute della donna in ogni fase della vita, dalla giovinezza all’età adulta. Offre una risposta mirata alle patologie che interessano la cervice uterina, la vulva, la vagina e il vestibolo vulvare con un approccio multidisciplinare, che vede il coinvolgimento di un’équipe di specialisti coordinati dal dott. Dario Recalcati, responsabile dell’Ambulatorio presso le due sedi in provincia di Monza. Le principali attività di consulenza specialistica, diagnostica, terapeutica e riabilitativa, comprendono la ginecologia dell’infanzia, con attenzione a patologie dermatologiche vulvari. La vulvoscopia è impiegata per trattare condizioni pre-neoplastiche e dermatiti vulvari.

Il supporto alla menopausa include terapie ormonali e locali come TENS e laser, mentre la vulvodinia è trattata sia da un punto di vista farmacologico, che fisico e riabilitativo, con l’ausilio dell’ostetrica. I percorsi per la dispareunia post-parto aiutano a superare dolori e lacerazioni.