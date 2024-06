AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTA ESECUTIVITA’ DEL PROGETTO DEFINITIVO

IL DIRETTORE TECNICO della società “BrianzAcque s.r.l.”, costituita Autorità Espropriante per conto dell’Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Monza e della Brianza (ATO MB) ai sensi dell’art.158 bis del D. Lgs. n. 152/2006 e art. 17 cm. 3 della Convenzione per la Gestione del S.I.I. tra ATO-MB e BrianzAcque s.r.l. sottoscritta in data 11/11/2016 ed aggiornata in sede di Conferenza d’Ambito del 04/10/2022; INFORMA ai sensi dell’art. 17 cm. 2 del D.P.R. 327/2001 (Testo Unico in materia di Espropriazioni – di seguito “TUE”) che, con Determinazione A.T.O. Monza e Brianza n. 26 del 06/05/2024 (esecutiva ai sensi e per tutti gli effetti di legge) avente ad oggetto l’approvazione, tramite Conferenza di Servizi, del progetto definitivo dei lavori di cui sopra, ai sensi art. 158 bis D. Lgs.152/2006 in c.d. artt. 10, 12 e 19 del TUE è stata disposta la PUBBLICA UTILITA’ e l’APPOSIZIONE DEL VINCOLO PREORDINATO ALL’ESPROPRIO ai fini della SERVITU’ PERMANENTE ed ACQUISIZIONE FORZOSA delle aree necessarie all’esecuzione dell’opera, identificate come da planimetrie a prospetto particellare allegati. La deliberazione in oggetto è pubblicata sul sito web istituzionale di ATO Monza Brianza, consultabile nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla pagina: https://atomonzabrianza.it/albo-pretorio/ COMUNICA che presso l’ufficio Progettazione e Pianificazione Territoriale di BrianzAcque s.r.l. in via Mazzini 41, 20871 Vimercate, previo appuntamento telefonico – R.U.P.: ing. Giorgio Valè giorgio.vale@brianzacque.it tel. 039.6859.649 oppure Resp. Uff. Espropri: geom. Diego Ceresa diego.ceresa@brianzacque.it tel.039.6859.690, è possibile prendere visione della relativa documentazione ovvero fornire ogni elemento utile per determinare il valore da attribuire all’area ai fini della liquidazione dell’indennità di esproprio e/o asservimento. RENDE NOTO ai sensi dell’art. 20 cm. 1 del D.P.R. 327/2001 e dell’art. 11, cm. 3 e 5 L.R. 3/2009 che, sulla base delle misure e dei rilievi effettuati, delle tariffe VAM vigenti alla data di pubblicazione dell’avvio del procedimento, e delle destinazioni d’uso catastali ed effettive delle aree da espropriare e da asservire, le indennità provvisorie a favore degli intestatari delle aree sono state determinate come da prospetto allegato al presente avviso. Gli interessati hanno facoltà, ai sensi art. 20, cm.1 del citato TUE, entro 30 giorni successivi alla notifica del presente avviso, di presentare osservazioni scritte e depositare documenti, inoltre, ai sensi dell’art. 20, cm. 5 del TUE, gli stessi possono comunicare se condividono l’indennità proposta (tale dichiarazione è irrevocabile). Il presente avviso è reso nelle modalità previste dall’art.17 cm.2 e riconducibile, come ottemperato durante la fase di avvio del procedimento, cioè relativamente ad un numero di destinatari coinvolti > 50, ai sensi dell’art.11 cm.2 e art.16 cm.5 del TUE e Art.11 cm.4 L.R. 3/2009 e viene pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di ARCORE https://arcore.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/albo-pretorio nonché all’Albo Pretorio online dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale ATO della Provincia di Monza e della Brianza https://atomonzabrianza.it/albo-pretorio/ oltre che su quotidiano a diffusione nazione e locale, per 20 (venti) giorni consecutivi. Il Direttore Tecnico BrianzAcque s.r.l. Dott. Ing. M.Ferazzini Vimercate, li 05/06/2024 Prot. n. 0008460