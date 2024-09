Si vota per le Province (ma nessuno lo sa): tutte le sfide in Lombardia

Pavia, 29 settembre 2024 – Sono chiamate alle urne oggi 42 province su tutto il territorio nazionale. In 35 casi si dovranno rinnovare i Consiglio provinciali e in 6 Consiglio e presidente. Si vota soltanto oggi dalle 8 alle 20 e a farlo saranno sindaci e assessori, non i cittadini.

Secondo la legge Delrio del 2014, infatti, il rinnovo degli organi intermedi è riservato ai soli amministratori locali, che esprimeranno una preferenza ponderata. Un’elezione fantasma. In Lombardia si dovranno rinnovare i consigli di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

Solo a Cremona si sceglierà anche il nuovo presidente. Due i candidati in corsa, Roberto Mariani, 59 anni Per una Provincia unita Mariani presidente e Alberto Sisti, 64 anni Centro destra per Cremona.

“Tutta la filiera delle scuole superiori è rimasta in capo alle Province – ha detto Luca Santambrogio, presidente dell’Unione delle Province Lombarde –, la manutenzione delle strade, ma in Lombardia anche materie importanti come il lavoro e la protezione civile sono di competenza provinciale”. E i lavori spesso avvengono grazie alla gestione di fondi chiave del Pnrr.

La mappa

A Pavia saranno 2.144 i consiglieri comunali e sindaci dei 185 Comuni che saranno chiamati al voto al liceo artistico Volta. Due le liste, La casa dei comuni che fa riferimento al centrosinistra e La provincia dei comuni - Palli presidente. Dodici i candidati per ciascuna lista e 12 coloro che dovranno essere eletti per i prossimi due anni. È stato istituito a palazzo San Cristoforo a Lodi il seggio per gli amministratori dei 60 Comuni, per un totale di 728 aventi diritto. In corsa 4 liste: Futuro Lodigiano; Lodigiano Terra Nostra-Insieme; Uniti per il Lodigiano; Civici e Lega per il Lodigiano. Saranno 16 i consiglieri da eleggere a Bergamo dove l’orario di apertura dei seggi nella sede della Cittadella dello Sport, sarà prolungato fino alle 22. In corsa 4 liste: Centro destra bergamasco, Civici moderati per la Bergamasca, Democratici e civici per la Bergamasca, Per Bergamo responsabilità e territorio.

Due liste depositate per Brescia: Progetto futuro – Provincia protagonista e Territorio bene comune. A Mantova per garantire a tutti gli elettori un più agevole accesso è stato costituiti un seggio elettorale centrale nel capoluogo e tre sottosezioni a Guidizzolo, Gazzuolo e Poggio Rusco. Tre liste sono in corsa a Lecco: Casa dei Comuni, la Provincia territorio bene comune e Civici per la Provincia. Tre liste anche per Como: Lista Rapinese, Centro destra in Provincia e Democratici civici per la Provincia.

Quattro gruppi si contendono Varese: La Provincia al centro - Civici moderati popolari, Lega Lombardia ideale e civici, Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Civici e democratici per la Provincia di Varese. Sono 895, infine, gli aventi diritto di Sondrio che potranno scegliere tra due liste: “Valtellina e Valchiavenna” e “Civica per cambiare”.