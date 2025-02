Regione Lombardia a favore dell’uscita dell’Italia dall’Oms? Legambiente: “Non scherziamo, i cittadini vogliono aria pulita”

Milano – La Lombardia è una delle regioni più inquinate d’Europa. E se negli ultimi ha fatto progressi nel campo della qualità dell’aria ciò “è dovuto ai vincoli europei e internazionali”. Per questo Legambiente si oppone con forza alla mozione approvata in consiglio regionale pochi giorni fa nella quale si chiede che la giunta sostenga il Governo nell’eventuale decisione di uscire dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), sulla scia di quanto fatto negli Stati Uniti dal presidente Donald Trump.

La mozione della Lega

Nella proposta, presentata dalla Lega e approvata con 43 favorevoli e 23 contrari, si invita “a sostenere il Governo nella valutazione, in piena autonomia, del ruolo dell’Italia nell’Oms qualora non vi siano più le condizioni di sostenibilità economica per rimanervi”. Le opposizioni si sono opposte fermamente all’ipotesi, così come le associazioni per il diritto alla salute e per la protezione dell’ambiente.

L’inquinamento in Lombardia

In Lombardia, la maggior parte dei capoluoghi supera il limite consentito di emissioni di PM 10 e, in alcuni casi, di PM 2.5. Tra le città che hanno sforato ci sono Milano, Cremona, Brescia, Monza, Mantova, Lodi, Pavia e Bergamo.

L’esposizione prolungata alle polveri sottili può causare “disturbi (sintomi) e cambiamenti della funzione respiratoria (bronchiti, asma che possono anche richiedere il ricovero ospedaliero)”. Nei casi più gravi anche infiammazioni acute delle vie respiratorie, crisi di asma, e alterazioni del funzionamento del sistema cardiocircolatorio.

L’appello di Legambiente

Legambiente Lombardia ha lanciato un appello di responsabilità a tutte le forze politiche “sulla opportunità, in uno scenario sanitario fortemente compromesso e vulnerabile, di avallare anche solo l’ipotesi di uscire dall’Oms, una ipotesi purtroppo confermata dal voto favorevole in consiglio regionale”.

“Abbandonare per futili motivi le tutele di organizzazioni scientifiche imparziali, fondamentali nella prevenzione e nell’informazione, non e certamente opportuno in uno scenario di impoverimento del welfare, decadimento dei servizi ecosistemici e assenza di strategie industriali improntate alla sostenibilità ambientale e sociale. Significherebbe un ‘liberi tutti’ che nessuno si può permettere, coalizione di governo in primis. Legambiente chiede a tutte le forze politiche di buon senso di schierarsi apertamente contro provvedimenti come questo e dissociarsi dalle conseguenze”.