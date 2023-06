Gambolò, entra in casa della ex e la aggredisce: intervengono i vicini, ventiduenne arrestato

Gambolò (Pavia), 3 giugno 2023 – Ha pedinato una ragazza rumena di 33 anni, con la quale aveva avuto in precedenza una relazione e, giunti nei pressi della sua abitazione di Gambolò, si è arrampicato sul balcone e, dopo aver rotto una finestra, si è introdotto nell’appartamento.

Al tentativo di reazione della donna lui, un pakistano di 22 anni, pizzaiolo residente a Torino, l’ha percossa. In suo soccorso sono arrivati i carabinieri, allertati dai vicini, che lo hanno arrestato per atti persecutori, violazione di domicilio e danneggiamento. La donna lo aveva già querelato a dicembre dello scorso anno per un episodio analogo ed era stato raggiunto da un provvedimento di ammonimento emesso dal questore di Pavia lo scorso maggio. Il suo arresto è stato convalidato oggi e il giudice monocratico del Tribunale di Pavia, che ha rinviato il procedimento, ne ha disposto la custodia in carcere.