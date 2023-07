Stradella, 17 robot autonomi al magazzino Gxo: è la prima installazione europea di smistamento 3d

Stradella, 11 luglio 2023 - Global robotics services, la divisione di robotica di Glp lancia la prima installazione europea di smistamento al magazzino Gxo di Stradella, il più grande fornitore di logistica conto terzi al mondo. Come parte della prima fase, Grs ha installato, per la prima volta in Europa, 17 robot per lo smistamento, accoppiati a 15 bracci robotici 3d.

Più efficienza, produttività e sicurezza

Grs è una piattaforma innovativa per operatori di magazzino e aziende che cercano di migliorare la produttività delle loro operazioni attraverso la robotica. Il servizio robotics-as-a-service (RaaS) può aumentare e diminuire in quantità e velocità, in modo rapido e semplice, in risposta alle mutevoli condizioni del mercato o alla domanda stagionale, come nel periodo natalizio o per le maggiori vendite in occasione del Black Friday. RaaS viene fornito in un pacchetto completo di servizi, che comprende consulenza, implementazione, manutenzione, aggiornamento dei sistemi e della robotica.

Progetti in tutta l’Asia

Ad oggi, Grs ha completato oltre 30 progetti di robotica in tutta l'Asia, con installazioni in Cina, Hong Kong e Taiwan.

Il primo in Europa

Il sistema di smistamento robotizzato per Gxo di Stradella è il primo del suo genere in Europa, ma Grs ha in programma di aumentare le sue soluzioni di smistamento robotizzato e sta pianificando la loro introduzione in altri magazzini in tutta Europa.

“Questa prima installazione con Gxo è una pietra miliare per Grs in Europa – ha detto Hongming Chen, Ceo di Global robotics services -. I robot stanno diventando sempre più presenti all’interno dei magazzini e comprendiamo l'opportunità dell'automazione e il valore che può essere creato ottimizzando i processi grazie a questa tecnologia. Abbiamo la grande ambizione di espandere la nostra attività in tutta Europa e non vediamo l'ora di lavorare con clienti nuovi ed esistenti per implementare centinaia di altri sistemi di smistamento 3d in futuro".