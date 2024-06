Ztl di Vigevano, quindicimila multe nulle? Gli automobilisti sperano nella cancellazione

Vigevano, 9 giugno 2024 – Le multe elevate dall’istituzione delle nuova zona Ztl, avviata a inizio anno, oltre quindicimila, potrebbero per la gran parte essere nulle. Lo sostengono i consiglieri di minoranza Furio Suvilla e Claudia Montagnana, secondo i quali la ditta cui il Comune ha affidato il servizio di notifica non avrebbe i requisiti necessari.

“Dalle informazioni in nostro possesso – fanno sapere i due consiglieri – risulta che le notifiche delle violazioni della Ztl, che avvengono tramite posta, sono state affidate dal Comune a un’azienda che non è presente nell’elenco del ministero dei soggetti abilitati alla notifica degli atti giudiziari e delle contravvenzioni. Né risulta traccia di una convenzione. Se così fosse, tutte le notifiche sono da considerarsi nulle, comprese quelle consegnate dai messi comunali ma perfezionate tramite comunicazione di avvenuta notifica o comunicazione di avvenuto deposito".

I due consiglieri commentano: "Questa situazione si aggiunge alle altre, spiacevoli, sempre relative alla Ztl che si rivela una scelta sbagliata e mal gestita". Il riferimento è alle oltre quindicimila sanzioni elevate dal momento dell’istituzione della nuova zona Ztl che hanno interessato soprattutto i residenti e i titolari degli esercizi pubblici, che hanno visto contingentati tempi e spazi di accesso al perimetro che nei giorni festivi viene ulteriormente esteso.

Proprio per far valere le loro ragioni gli abitanti della zona Ztl continuano con la protesta che ora dà luogo a una nuova raccolta di firme: "Ci aiuterà a convincere l’Amministrazione comunale a riscrivere il regolamento della Ztl". La petizione resterà attiva per tutto giugno al bar Angel & Devil di via del Popolo 3.