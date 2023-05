Zinasco punta sulla comunità energetica per risparmiare

Andare incontro alle famiglie che faticano a pagare le bollette e ridurre le emissioni inquinanti: su questi due presupposti nasce la comunità energetica di Zinasco che punta sul fotovoltaico. "Qualsiasi cittadino può partecipare - ha spiegato il sindaco Massimo Nascimbene -, non deve spendere nulla, ma ne trarrà un beneficio a seconda del consumo. Più è alto il consumo e più se ne avrà un beneficio in bolletta grazie ai contributi regionali".

Una comunità energetica si è già costituita a Torre Beretti dove 26 famiglie hanno investito 20 euro ciascuna per pannelli fotovoltaici da 20 chilowatt collocati al centro sportivo per risparmiare dai 200 ai 300 euro l’anno. E anche Sant’Angelo e Rosasco si sono uniti per avere la loro Comunità energetica usando un terreno di quasi 2 ettari. Con un project financing si realizzerà un impianto fotovoltaico a terra di potenza inferiore al 1Mw, una quantità nettamente superiore all’energia elettrica necessaria ai fabbisogni degli edifici pubblici di cui beneficeranno anche le famiglie e le imprese. M.M.