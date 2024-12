Volontari in tutti i supermercati. Colletta alimentare per i bisognosi

"Sabato, facendo la spesa, pensate anche a chi ha meno". L’assessore ai Servizi sociali Francesco Brendolise ha lanciato un appello ai pavesi: "Nei supermercati della città fatevi avvicinare dai tanti volontari e fate una piccola spesa per chi non ce la fa". Ogni punto di raccolta sarà “adottato“ da una delle associazioni che partecipano alla colletta e distribuiranno gli alimenti. "I bisogni aumentano – ha proseguito Brendolise – e vogliamo creare un senso di comunità che vada oltre il Natale. La raccolta, infatti, proseguirà anche a gennaio e in vari momenti dell’anno. Da parte nostra aiuteremmo economicamente i vari gruppi che si occupano della distribuzione". "Sarebbe bello – ha aggiunto il direttore della Caritas, don Franco Tassone – se, come avviene nel mondo anglosassone, ogni struttura che partecipa alla raccolta raddoppiasse quanto viene donato". Attraverso una rete di collaborazione tra chi si occupa dei senza fissa dimora, dei più fragili, di chi gravita attorno alla stazione e Andrea Salvini che coordina la raccolta alimentare, si cerca di intercettare tutti i bisogni della città. "Abbiamo un gruppo Whatsapp - ha sottolineato Salvini - e, quando c’è materiale in eccesso, ce lo scambiamo". In vista del Natale, ha bisogno di un aiuto anche la Comunità di Sant’Egidio che quest’anno per i pranzi e le feste si occuperà di oltre 500 persone dal carcere di Torre del Gallo alle chiese del Carmine, Don Orione e Scala. "Chiamiamo tutta la città a contribuire – ha detto Giorgio Musso –. Entro oggi ci si potrà prenotare (email info@santegidiopv.it o via whatsapp al numero 3515711571) per partecipare alla cena di beneficenza organizzata al collegio Santa Caterina, domani alle 20, con un’offerta minima di 50 cena inclusa. Ma si potranno anche donare oggetti nuovi e dolci all’oratorio di San Primo ogni venerdì dalle 20.30 alle 22 oppure mettere un regalo nel cesto della Bottega del mondo di corso Garibaldi 22B. Nello stesso negozio è anche possibile acquistare un “regalo sospeso“ che verrà consegnato al pranzo di Natale.