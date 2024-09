Voghera: sbatte contro il manubrio della bici dopo il salto, grave quattordicenne

Voghera (Pavia), 29 settembre 2024 - Ha preso male una cunetta e il salto è terminato con un grave trauma al torace per l'impatto contro il manubrio della sua bicicletta. Un ragazzino di 14 anni è stato soccorso nel pomeriggio di oggi, domenica 29 settembre, nella zona di via Morato a Voghera, fuori dal centro abitato verso Rivanazzano, lungo il torrente Staffora, tra prati e boschi, con sentieri che vengono usati per "bici cross" da giovani della zona.

Il 14enne abita a Voghera ed era insieme ad altri amici coetanei, che hanno lanciato tempestivamente la richiesta di soccorso. Inizialmente le sue condizioni non sembravano gravissime, era rimasto sveglio e cosciente, e dalla centrale operativa di Areu sono stati mandati i mezzi con codice giallo di uscita. Vista anche la zona non semplicissima da raggiungere con le ambulanze, è stato inviato anche l'elicottero fatto alzare in volo da Alessandria, che ha poi trasportato il ferito in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia.

L'elicottero in volo (Torres)

Pur non avendo causato una perdita di conoscenza, il trauma toracico è stato comunque valutato grave e il rientro è scattato con la massima urgenza, in via precauzionale, ma il giovane non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sul posto, per ricostruire l'accaduto, sono intervenuti i carabinieri del radiomobile della Compagnia di Voghera.