Omicidio nella notte a Voghera, 41enne preso a pugni in una rissa muore in ospedale

Voghera (Pavia) - Non sembravano conseguenze così gravi, ma è poi morto in ospedale. Un uomo di 41 anni era stato soccorso circa un quarto d'ora prima delle 4 di oggi, venerdì 12 luglio, all'incrocio tra via Fratelli Rosselli e via Papa Giovanni XXIII a Voghera.

L'ambulanza della Croce Rossa di Casteggio lo aveva trasportato in codice verde all'ospedale di Voghera, per contusioni e una sospetta frattura facciale. Ma mentre era sotto osservazione al pronto soccorso è andato in arresto cardiaco e i medici non sono riusciti a salvarlo, nonostante l'intervento immediato.

L’indagine

Una morte che è quindi un omicidio, con la polizia e il magistrato che sono tornati sul posto dei soccorsi in mattinata, con rilievi della scientifica che dalla strada si sono estesi anche all'interno del bar dell'hotel Corona, dove sarebbe probabilmente iniziata la lite nella quale il 41enne è stato colpito con pugni al volto, non si sa ancora da chi. Al momento dei soccorsi notturni infatti il ferito era da solo in strada ed era stata segnalata una presunta aggressione.

La polizia, oltre a cercare di ricostruire l'accaduto, sta acquisendo elementi per identificare la persone o le persone, se più di una, coinvolte nella lite sfociata nella scazzottata che ha provocato poi la morte del 41enne, le cui cause andranno comunque accertate con l'autopsia.