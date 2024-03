Voghera, furto su auto parcheggiata in via Nenni: rubata una borsa: all’interno computer portatile e documenti

Voghera (Pavia), 16 marzo 2024 - Furto in pieno giorno, sull'automobile parcheggiata in strada. Per rubare la borsa da lavoro, lasciata appoggiata sul sedile, con dentro un computer portatile, oltre a documenti. E' successo verso mezzogiorno di ieri in via Nenni a Voghera.

Il ladro ha probabilmente notato la borsa all'interno dell'utilitaria ed è entrato in azione proprio per impossessarsi del contenuto. Ha agito senza fare rumore, senza quindi mandare in frantumi il finestrino, come spesso accade per simili furti ma in orario notturno, quando i malviventi hanno più tempo per allontanarsi senza essere visti o intercettati sul posto. Ha invece forzato la portiera, evidentemente attrezzato con un apposito arnese da scasso, appropriandosi così della borsa e del computer portatile che conteneva insieme a vari documenti.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, quando il furto è stato scoperto dalla vittima, ma ormai il ladro si era già allontanato, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Indagini sono in corso anche per accertare eventuali altri simili episodi nella stessa zona, magari non denunciati se ad esempio solo tentati, ai danni di altre automobili parcheggiate in strada, ma sulle quali non c'era nulla da rubare.