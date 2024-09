Da Vigevano a Cassolnovo, fuga dai carabinieri con frontale: arrestato 32enne

Cassolnovo (Pavia), 29 settembre 2024 - Rimasto intrappolato in una strada a fondo cieco, ha fatto inversione di marcia e s'è scagliato a tutta velocità contro l'auto dei carabinieri, tentando poi di proseguire la fuga a piedi. Ma è stato bloccato e arrestato dai militari.

L'uomo, 32enne residente in provincia di Novara, pregiudicato, aveva la patente sospesa. Probabilmente solo per questo motivo non si è fermato all'alt intimato dai carabinieri in corso Novara a Vigevano, verso le 4.30 di oggi, domenica 29 settembre. Era al volante di un Ford Fiesta e per evitare il controllo da parte della pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano ha iniziato la rocambolesca fuga terminata a Cassolnovo.

Nello schianto frontale, volontario, sia il 32enne, che era da solo a bordo della Fiesta, sia i due militari, hanno riportato per fortuna solo lievi conseguenze, refertati in pronto soccorso con 5 giorni di prognosi ciascuno. Scesi dalle rispettive auto incidentate, rimaste entrambe seriamente danneggiate, c'è stata anche una colluttazione tra il fuggitivo e i carabinieri che alla fine hanno avuto la meglio mettendo le manette al 32enne, portato in camera di sicurezza in attesa della convalida dell'arresto, con eventuale giudizio per direttissima, che si terrà domani, lunedì 30 settembre, in Tribunale a Pavia. Deve rispondere delle ipotesi di reato di resistenza e danneggiamento.