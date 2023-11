Vigevano, Luciano Ferrari è morto: il pensionato era rimasto ustionato una settimana fa

Vigevano (Pavia), 5 novembre 2023 – Non ce l’ha fatta il pensionato di Vigevano rimasto ustionato il 28 ottobre nella sua abitazione di viale Montegrappa mentre si preparava il pranzo. L’uomo è morto all'ospedale Niguarda di Milano dopo una settimana di agonia.

Luciano Ferrari, 85 anni, non era sposato e viveva da solo, accudito solo saltuariamente da una parente. Era ancora in grado di provvedere in autonomia alle normali attività quotidiane. Quel sabato, poco prima di mezzogiorno, era impegnato a cucinare: deve essersi avvicinato troppo al fornello e il pigiama che indossava ha preso fuoco, generando una fiammata che l'ha investito in particolare al volto.

Soccorso dal 118, era stato trasportato in elicottero all'ospedale Niguarda e ricoverato in prognosi riservata al centro Grandi ustionati.