Vigevano, la lite tra coinquilini finisce a coltellate

Vigevano (Pavia), 7 settembre 2024 - La lite tra coinquilini è finita a coltellate.

Un uomo di 32 anni, originario dell'Ecuador, è stato soccorso nella sua abitazione, in via Toscana a Vigevano, nella notte tra venerdì e oggi, sabato 7 settembre. Ha riportato una ferita da taglio a un braccio: trasportato con l'ambulanza in codice giallo in ospedale, se l'è poi cavata con una prognosi di 10 giorni. Oltre ai soccorsi sanitari, sul posto sono intervenuti i carabinieri, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato accertamenti per ricostruire l'accaduto.

Al momento ignoti i motivi della lite tra i due connazionali che condividevano l'abitazione. Sta di fatto che nella colluttazione il 32enne è stato colpito con la lama di un coltello o comunque di un oggetto affilato, riportando la ferita al braccio, pare rimediata per cercare di parare il colpo ed evitare di essere ferito in altre parti del corpo con conseguenze ancora più gravi. Per le lesioni lievi, i militari attendono l'eventuale querela della parte lesa per procedere nei confronti del presunto responsabile. Un episodio dalle conseguenze limitate nella gravità, ma che sarebbe potuto finire in modo ben più drammatico. Accertamenti sono comunque in corso sull'accaduto per ricostruire la dinamica della violenta lite avvenuta tra le mura domestiche.