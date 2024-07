Vicolo degli Eruli ripulito, "ora il progetto artistico può ripartire"

Gli angeli che proteggono vicolo degli Eruli si sono impegnati e hanno accompagnato gli operai di Asm a eliminare tutta la sporcizia dalla stradina vicina a piazza Duomo. Il vicoletto, un po’ nascosto, era invaso da erbacce, vetri rotti, mozziconi. Pupi Perati, il cui laboratorio si affaccia sul vicolo, aveva lanciato l’allarme: "La pulizia è condizione assolutamente necessaria per evitare il degrado" ha sostenuto l’artista, che ha affidato agli angeli la stradina dedicata ai barbari di origine germanica.

All’incontro era presente Lorenzo Goppa, assessore all’ambiente, che ha mostrato interesse per il progetto artistico “Angeli in vicolo degli Eruli“ e ha dialogato con un gruppo di persone disponibili a collaborare. In collaborazione con gli studenti del liceo artistico, infatti, Pupi Perati aveva dipinto volti di angeli sui muri, affidando simbolicamente alle creature celesti quel vicolo che sembrava dimenticato. "Il progetto è partito nel 2017 - ha detto - I lavori realizzati dai ragazzi sono ancora esposti: sarebbe bello se ne arrivassero altri".

M.M.