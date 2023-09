‘Una vite per la vita’: 15 pazienti trapiantati al San Matteo di Pavia fanno la vendemmia

Pavia, 22 settembre 2023 - “La vite per la vita”, non si poteva trovare un titolo più appropriato un evento organizzato dall’associazione “Trapiantami un sorriso” che dal 2011, anno in cui è nata, è impegnata a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dei trapianti, supportando l’attività del Policlinico San Matteo di Pavia.

“La vite per la vita” torna, quest’anno, dopo lo stop forzato per il Covid e lo fa in Oltrepò pavese, terra di viti e di vino, sul finire del periodo della raccolta dell’uva. Il tema dell’appuntamento, infatti, è proprio questo: la vendemmia. Pazienti che sono stati trapiantati, insieme ai medici che li hanno avuti in cura, si ritroveranno, in un clima di amicizia e condivisione, per trascorrere una giornata raccogliendo i pregiati grappoli d’uva. Lo faranno domenica 24 grazie alla collaborazione della Cantina “Terre d’Oltrepò” che ha sede a Broni, azienda sensibile all’etica della salute dei suoi lavoratori e alla solidarietà.

«Dopo una sosta obbligata, ritorna quest’anno un evento caro a tutti noi di “Trapiantami un Sorriso. – spiega il presidente dell’associazione, Gianni Lodi – Grazie a “Terre d’Oltrepò” che ci supporta, 15 trapiantati di cuore, polmone e rene, insieme al personale sanitario che li ha curati, ritornano nelle colline dell’Oltrepò pavese a fare la vendemmia. Il messaggio di questa iniziativa è evidente: grazie al trapianto si ritorna a una vita normale, ovvero a fare proprio tutto quello che si faceva prima di ammalarsi. E la vendemmia rientra a pieno titolo tra quello che si faceva prima”.

Ma non sarà una vendemmia come tutte le altre, quella di domenica, sarà una vendemmia solidale: la distribuzione del vino prodotto contribuirà a sostenere l’attività dei Centri trapianto del San Matteo nonché la ricerca in tale ambito. Alla giornata parteciperanno il direttore generale del Policlinico Stefano Manfredi insieme a Massimo Cardillo, direttore del centro nazionale trapianti, Tullia De Feo, direttore del Nord Italia rransplant, Giuseppe Piccolo, coordinatore regionale per l’attività di trapianto, Marco Sacchi, responsabile Areu del trasporto degli organi e delle équipe in Lombardia.

Teatro della vendemmia sarà l’Azienda Agricola “Casone e Pradivolpe” di Casteggio, dove avverrà la pigiatura dell’uva.

Il programma della giornata prevede alle 9 il ritrovo a “Terre d’Oltrepò” in via San Saluto a Broni, quindi il trasporto in pullman all’azienda di Casteggio con un breve tour panoramico per le colline oltrepadane, alle 10 l’arrivo e la distribuzione delle ceste e delle forbici per la raccolta e alle 12 la pigiatura. Seguirà la colazione e il rientro a Broni previsto per le 15. Per l’occasione sarà presentata un’etichetta speciale a ricordo della giornata, realizzata ad hoc dall’artista e pittore bronese Augusto Corbellini. “La vite per la vita” è un appuntamento aperto soltanto ai pazienti.