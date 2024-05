Vellezzo Bellini, incendio in una villetta: famiglia intossicata dal fumo

Vellezzo Bellini (Pavia), 25 maggio 2024 - Sono riusciti a uscire dalla loro casa in fiamme, ma forse nel tentativo di spegnere l'incendio e di portare in salvo quello che avevano all'interno, hanno respirato troppo fumo.

Una famiglia di tre persone è stata soccorsa verso le 7 di oggi, sabato 25 maggio, in via Aldo Moro a Vellezzo Bellini, per le conseguenze di un incendio nella loro villetta. Mentre i vigili del fuoco hanno domato il rogo, divampato per cause accidentali, dalla centrale operativa Areu hanno inviato sul posto in codice giallo un'ambulanza della Croce Bianca di Binasco, che ha poi trasportato al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia l'uomo, 57enne, mentre la moglie 56enne e la figlia 19enne sono state visitate sul posto senza che fosse ritenuto necessario il trasporto in ospedale.

Anche il 57enne non è comunque in condizioni gravi, portato in ospedale solo per un controllo, a causa di difficoltà respiratorie un po' più persistenti, ma se la caverà con conseguenze per fortuna limitate. Tutti e tre sono per fortuna riusciti a non entrare in contatto con le fiamme, senza dunque rimanere ustionati, riuscendo ad uscire autonomamente dall'abitazione mentre lanciavano l'allarme al 112, attivando sia i soccorsi sanitari che i vigili del fuoco.