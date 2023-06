Va a piedi dagli amici fino in Sicilia

Nell’era delle comunicazioni veloci e delle videocall, gli viene voglia di passare del tempo con gli amici e per una sfida – soprattutto una sfida con se stesso – è partito a piedi da Vigevano per andare a trovarli nel suo paese natale a Ficarra, nel Messinese. Protagonista della singolare impresa all’insegna di uno stile di vita molto slow, un pensionato di 61 anni, Turi Mantione. Con uno zaino di dodici chili sulle spalle il pensionato ha percorso 1.720 chilometri in 60 giorni, dormendo dove gli capitava e caricando il cellulare con un pannello solare piazzato su un cappello. Una volta arrivato a Ficarra Mantione ha festeggiato il proprio traguardo nel bar del paese con gli amici, proprio come sognava di fare nella sua casa vigevanese. Tutti lo hanno accolto felici, complimentandosi con lui per l’impresa.