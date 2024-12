Una Pediatria da show. Medici ballerini e guest star

Per qualche ora appenderanno il camice, si dimenticheranno del loro ruolo per indossare i panni di ballerini e attori. Come ogni anno, gli specializzandi faranno di tutto per far divertire i loro piccoli pazienti che si apprestano a trascorrere le feste in ospedale. “Incanto a Pavia“ si intitola lo spettacolo organizzato dal direttore della pediatria Gianluigi Marseglia oggi alle 10 nell’aula Burgio del San Matteo. Durante lo show medici e infermieri saranno protagonisti, ma non mancheranno tanti ospiti d’eccezione. Max Pezzali porterà ai bambini le canzoni che hanno scoperto e che potranno cantare insieme ai loro genitori. Uno sketch divertente arriverà con il Gabibbo, mentre chissà cosa cercherà di “vendere“ Roberto Da Crema, noto come “il Baffo“.

Hanno inviato videomessaggi i campioni Alessandro Del Piero, Ciccio Graziani, Filippo Inzaghi e Diego Armando Maradona junior, figlio del più noto pibe de oro. Hanno voluto in qualche modo essere presenti anche alcuni attori di Gomorra, e Matteo Pincella, nutrizionista dell’Inter e della nazionale italiana. Altre sorprese sono attese e potrebbero strappare applausi a scena aperta e portare dei graditissimi gadget i giocatori di calcio del Parma, della pallacanestro Pavia e della squadra pavese di calcio. Come ogni festa di Natale che si rispetti, non mancherà Santa Claus con il suo sacco pieno di doni da consegnare a ogni bambino anche grazie alla generosità di una coppia di Cilavegna.

Immancabili le autorità che siederanno nelle prime file della sala, a cominciare dal sindaco Michele Lissia che ieri ha consegnato i regali ai figli dei dipendenti, e numerose le attività economiche che hanno offerto il proprio contributo. A conclusione della mattinata è previsto un rinfresco offerto da Pietro Castellese del Cral.