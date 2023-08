Un lodigiano alla guida degli Allevatori a Cervignano d'Adda (Lodi): Coldiretti valorizzi il settore

CERVIGNANO D’ADDA (Lodi)

Gian Enrico Grugni (nella foto), imprenditore di Cervignano, è diventato presidente dell’Associazione Allevatori Lombarda. Un settore strategico per l’agroalimentare che, per Coldiretti, "va valorizzato e difeso da minacce come l’avanzata dei cibi sintetici e la guerra in Ucraina". Così Coldiretti Lombardia commenta il rinnovo delle cariche dell’Associazione Regionale Allevatori della Lombardia (Aral), con oltre 7mila associati: "Grugni ha 47 anni e gestisce l’azienda Fratelli Grugni, allevamento di mucche da latte con 750 capi in mungitura. Grugni conferisce il prodotto al Consorzio Latte Milano di Peschiera Borromeo per la produzione di formaggi Dop e a primarie società dell’alimentazione dei bambini che ne riconoscono l’alta qualità nutrizionale e la piena tutela del benessere animale". P.A.