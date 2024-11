Un anno fa decapitati i vertici di Asm Pavia

Quattro filoni d’indagine: la Clean I partita esattamente un anno fa è particolarmente complessa. Martedì la Procura ha chiuso la prima tranche che partita da rivelazioni di dipendenti e aveva portato un terremoto in Asm perché vennero arrestati l’allora presidente della multiservizi Manuel Elleboro e il direttore generale Giuseppe Chirico. Peculato è l’accusa per cui risultano indagati anche l’ex consigliera di Asm Elisabetta Fedegari, l’imprenditore Dario Francolino e Rocco Reitano che avrebbero dovuto realizzare un video istituzionale per Asm Pavia mentre – secondo i magistrati – i 5mila euro versati sarebbero stati utilizzati per pagare la campagna elettorale di Fedegari. Si ipotizza il peculato anche nel secondo filone, in cui l’impiegata Elisa Bacaloni sarebbe indagata per falso. Tutto relativo alla scuola primaria di San Genesio – dissequestrata quest’anno dopo 9 mesi di sigilli – il terzo filone per cui vengono ipotizzate la turbativa d’asta e la frode nelle pubbliche forniture, mentre il quarto filone è quello della cosiddetta Clean II che riguarda la presunta rivelazione di segreti di ufficio e corruzione per due carabinieri, uno dei quali in pensione, e un imprenditore che sono stati arrestati ieri mattina.