Un altro gruppo di Protezione civile in Oltrepò. Volontari cercansi

Anche Cassolnovo avrà il proprio gruppo di Protezione civile. Per il momento la sede del G.V. Protezione Civile Cassolo ha sede a casa del presidente, Gianni Quagliato, in attesa che il Comune identifichi un luogo adeguato. Conclusa la parte di natura burocratica, a brevissimo il gruppo potrà essere attivo sul territorio.

Al momento i volontari sono nove, guidati dal presidente. Quagliato, 58 anni, autista nella vita, ha una vasta esperienza nel settore maturata in oltre 25 anni di collaborazione con la Protezione civile di Garlasco che ha lasciato, dopo esserne stato vicepresidente, per la nuova avventura nel proprio paese. Il suo vice sarà Marco Bologna. Tecnicamente, perché un gruppo di Protezione civile possa essere attivo deve risultare iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore, passaggio già ratificato come le altre incombenze burocratiche.

"Il nostro obiettivo – precisa il presidente Quagliato – è di essere operativi dalla fine del mese". L’attività sarà sostenuta anche dal Comune, che prevederà appositi stanziamenti. Ovviamente fondamentale sarà ampliare la base dei volontari e provvedere alla loro formazione: oltre alle possibili emergenze di carattere straordinario, la Protezione civile si occuperà anche del settore idrogeologico.

In precedenza Cassolnovo si avvaleva in convenzione del supporto della Protezione civile di Garlasco, proprio quella di cui Quagliato era il numero due. Nel 2022 l’Amministrazione comunale cassolese, prevedendo uno stanziamento di rilievo, aveva acquistato e messo a disposizione un pick-up attrezzato per far fronte a piccoli incendi o allagamenti da mettere a disposizione del gruppo.

U.Z.