Tutto il mondo dell’opera in sette incontri

Metti una domenica mattina a teatro per andare alla scoperta del mondo dell’opera. Il "viaggio" in sette settimane comincerà alle 11 di oggi per concludersi il 23 febbraio, dopo aver fatto tappa alla scoperta di tutti i titoli della stagione del Fraschini, in un percorso di guida all’ascolto (biglietto intero 8 euro, ridotto abbonati 5). Ad accompagnare il pubblico sarà Malva Bogliotti (nella foto) presidente di Croma Libertas 2000, che insieme alla Fondazione Fraschini propone per il secondo anno "Racconti d’opera".

Nel primo appuntamento di oggi nel ridotto del teatro accompagnato da un calice di vino, si racconterà di come il teatro d’opera è stato, ed ancora oggi è, un esempio stupefacente di impresa capace di creare arte e lavoro, coinvolgendo professionalità di diversi settori, intrecciando storie umane e artistiche nel corso di quattro secoli. Una serie di suggerimenti di sopravvivenza teatrale per sviluppare una melomania spensierata. Già l’anno scorso si sono tenuti alcuni incontri che hanno riscosso un notevole interesse.

"Quest’anno – ha detto il direttore generale del Fraschini Francesco Nardelli – abbiamo pensato a un progetto più completo, un percorso di avvicinamento alla stagione lirica". "Per come li ho impostati – ha aggiunto Malva Bogliotti – gli incontri saranno molto dialettici, un insieme di musica cinema e letteratura". Il 13 ottobre si parlerà de "La Bohème, scene di vita" con ospiti Mariangela Rinaldi e Barbara Carbone, autrice ed editrice del libro Sapor di Note, un viaggio nel mondo pucciniano attraverso i suoi libretti; il 17 novembre "Rigoletto, il re si diverte", il 1° dicembre "Andrea Chénier" con il tenore Alberto Cupido, il 15 "Così fan tutte", il 26 gennaio "Capuleti e Montecchi" con il giornalista e critico musicale Alberto Mattioli e il 23 febbraio "Caffè o Barbajada?".

Manuela Marziani