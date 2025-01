Turismo e lavoro. Incentivi per la bicicletta

PAVIA

Promuovere con incentivi economici gli spostamenti in bicicletta. Se ne occuperà il bando di finanziamento “Bici in Comune“ per la promozione della mobilità ciclistica e del cicloturismo. Nell’ultima seduta di Giunta, Palazzo Mezzabarba ha aderito al progetto, che rientra tra le linee di mandato del sindaco Michele Lissia e all’iniziativa “Pedala Pavia“ che prevede diverse azioni come un monitoraggio degli spostamenti per sapere come si muovono i ciclisti, oltre all’organizzazione di eventi aggregativi e cicloturistici per la promozione del territorio e della cultura storica pavese. L’idea è realizzare due gare di Formula1 a pedali per la promozione della mobilità attiva e due pedalate sul percorso storico della via Francigena, da Garlasco a Pavia e da Pavia a Spessa Po, con pedalate di gruppo. M.M.