Truffe agli anziani, patto Comune-Prefettura

Ci sarà un numero di telefono per chiedere consigli e richieste d’aiuto, campagne divulgative realizzate in collaborazione con l’Università, spot e filmati tramite le emittenti locali. Contro le truffe agli anziani si rafforza l’impegno di prefettura di Pavia e Comune. Lo prevede un protocollo d’intesa per contrastare il fenomeno delle truffe agli anziani sottoscritto ieri a palazzo Malaspina, dal prefetto di Pavia, Francesca De Carlini, e dal sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi, alla presenza dei vertici delle forze dell’ordine, del presidente della Provincia, Giovanni Palli, dell’assessore alla sicurezza del Comune di Pavia, Pietro Trivi, e del comandante della polizia locale, Flaviano Crocco. Le attività di prevenzione e tutela della popolazione anziana previste dall’accordo sono finanziate dal ministero dell’interno per circa 17mila euro.

M.M.