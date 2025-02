Trovato con soldi e dosi di cocaina. Scatta la denuncia

CILAVEGNA (Pavia)Quella Volkswagen Golf con a bordo solo il guidatore, ferma in aperta campagna, ha insospettito i carabinieri di Gravellona impegnati in un servizio di controllo del territorio. Tanto più che non si trattava di un’area non conosciuta, ma di una di quelle comprese nel “triangolo dello spaccio” che tocca anche Parona e Gambolò, già teatro di almeno due importanti operazioni da parte dei militari dell’Arma e tornata d’attualità di recente per essere stata oggetto di un servizio dell’inviato di “Striscia la Notizia” Vittorio Brumotti impegnato nello smascherare le “piazze” di spaccio di droga più importanti del Paese. Lì i controlli dei militari sono assidui e nella fattispecie venerdì pomeriggio hanno deciso di identificare l’uomo che è risultato essere Y.R., 37 anni, cittadino marocchino domiciliato a Mortara che, alla specifica richiesta dei carabinieri, non ha saputo giustificare la sua presenza in quel luogo. Un ulteriore elemento che ha spinto i militari a procedere alla perquisizione personale a seguito della quale sono state ritrovate due dosi di cocaina del peso di 1,2 grammi ciascuna, oltre a 35 euro in banconote di piccolo taglio che sono state considerate il provento della sua attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l’extracomunitario è stato denunciato a piede libero per produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Nell’autunno di due anni fa in quella stessa zona i carabinieri avevano effettuato una maxi-operazione che aveva stroncato l’attività di una banda di pusher: nella circostanza erano state eseguite 15 misure cautelari tra arresti in carcere, ai domiciliari e obbligo di dimora. La banda era in grado di immettere sul mercato 10 chili di cocaina e altrettanti di eroina alla settimana con un giro d’affari prossimo al mezzo milione di euro.

Umberto Zanichelli