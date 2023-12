Trentenne ucciso a coltellate davanti alla stazione di Mede, donna colpita da malore dopo l’aggressione

Mede (Pavia), 13 dicembre 2023 - Un uomo di 30 anni è stato accoltellato e ucciso poco dopo la mezzanotte a Mede, in Lomellina. L'aggressione, secondo i primi accertamenti, è avvenuta davanti alla stazione ferroviaria.

Una donna di 56 anni, che si trovava nella zona, ha avuto un malore ed è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della compagnia di Voghera che hanno avviato le indagini per risalire all'autore dell'aggressione mortale e ricostruire l'episodio. Al momento non sono state ancora fornite le generalità della vittima. La vittima sarebbe stata uccisa con un coltello da caccia. Fondamentali per le indagini saranno le telecamere della zona