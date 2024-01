Tre visite dei ladri in 12 giorni. Il titolare: "Farò la guardia"

Gennaio è iniziato da 12 giorni e già per 3 volte il negozio di articoli sportivi, preso di mira dai ladri in altre 3 occasioni (a Capodanno si sono feriti spaccando la vetrina) è stato “visitato“. Ieri notte, attorno all’una, il colpo non è riuscito perché un vicino ha chiamato il 112 e i carabinieri si sono precipitati. Così i due uomini travisati che avevano forzato la porta sul retro sono scappati a piedi e a mani vuote. "Non hanno rubato nulla – racconta Mauro Fontana, titolare di Palleggiando di via Ferrini – ma l’altra volta avevano riempito 3 zaini e un sacco e li avevano messi nel cassonetto, poi sono rientrati per riempire il secondo sacco quando è arrivata la polizia. Grazie ai condomini ho recuperato la refurtiva. Mercoledì invece avevano già pronti i sacchi e sono scappati passando dalle impalcature del palazzo accanto". È stanco Fontana, che è anche uno stimato coach di volley. "Spesso ho pensato di chiudere – aggiunge – perché li prendono e sono subito liberi. Se non rubano nulla, fanno danni". Per proteggere la sua attività mercoledì il titolare è rimasto a vagare per strada dall’1 alle 4. Stanotte farà la guardia e un antifurto farà il resto. "Però non è vita". M.M.