Tratta C della superstrada. Comitati sulle barricate

"Sarà un’anacronistica circonvallazione e nient’altro". Fanno sentire la loro voce i Comitati No Tangenziale del Parco del Ticino e del Parco Agricolo Sud Milano all’indomani della notizia della pubblicazione del bando per affidare la realizzazione della cosiddetta Tratta C da Ozzero ad Albairate, della superstrada Vigevano-Malpensa. Se Vigevano e Abbiategrasso sono allineate su posizioni favorevoli al progetto che dovrebbe migliorare la viabilità verso Milano e la sua area, i Comitati ritengono invece che con il progetto "saranno cementificate le ultime campagne alle porte di una squallida e degradata periferia, preferendo una mobilità impattante su gomma all’adeguamento delle strade e al raddoppio della ferrovia Milano-Mortara". Per i Comitati saranno gli amministratori, regionali e comunali, favorevoli al progetto "ad assumersi la responsabilità di consegnare alle future generazioni una porzione di territorio compromessa". E annunciano una mobilitazione continua che conterà "sull’aiuto e il senso di responsabilità della comunità".

U.Z.