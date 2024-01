Torre d'Isola, torna a casa e trova la casa svaligiata dai ladri: bottino da 10mila euro

Torre d'Isola (Pavia), 3 gennaio 2024 - Appena rientrato in casa ha chiamato il 112, trovando tutte le stanze a soqquadro. Erano da poco passate le 20 di ieri, martedì 2 gennaio, quando il padrone di casa ha scoperto di essere stato derubato. A Torre d'Isola, in via Riviera, è quindi intervenuta una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Pavia.

I ladri hanno forzato la porta finestra del bagno, danneggiandola per entrare nell'abitazione. Hanno poi rovistato in tutte le stanze, messe sottosopra per cercare tutto quello che ci poteva essere di prezioso da rubare. E hanno portato via un bottino stimato del valore di poco meno di 10mila euro, prendendo vari gioielli d'oro ma anche un computer portatile e pure attrezzatura fotografica. Il furto è stato scoperto quando ormai i ladri avevano già avuto tutto il tempo non solo di mettere a segno il colpo, ma anche di fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Effettuato il sopralluogo nell'abitazione svaligiata dai ladri, in cerca di eventuali tracce o indizi lasciati sul luogo del crimine, i carabinieri hanno avviato le indagini per cercare di individuare i responsabili. Probabilmente una banda o una batteria che può aver effettuato anche altri colpi nelle abitazioni della zona.