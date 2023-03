Terre d’Oltrepò, il CdA: "Il nuovo piano abbia una logica industriale"

Terre d’Oltrepò: nuova pagina della storia tribolata degli ultimi due anni, con tre diversi CdA. Oggi si insedia ufficialmente quello presieduto da Lorenzo Callegari, ex sindaco per 4 mandati a Casteggio. Sarà affiancato da Mario Cochi di Vallescuropasso, socio storico della cantina. "Altre deleghe saranno attribuite a breve – evidenzia Callegari – Intanto è stata trovata una soluzione, senza ricorrere ad altro indebitamento, per pagare già ad aprile la seconda rata delle uve conferite dai soci nell’ultima vendemmia".

Seguirà il confronto con i vertici operativi della cantina e Callegari preannuncia una possibile diversa impostazione sul piano di sviluppo di Terre d’Oltrepò: "Deve avere una logica industriale, altrimenti non c’è soluzione".

Un’altra azione immediata sarà cercare di ottenere l’incasso dei crediti vantati da Terre nei confronti di altre cantine. Intanto su un altro fronte della vitivinicoltura oltrepadana, non legato a Terre d’Oltrepo, si registra un’altra novità di rilievo: la Cantina Cooperativa di Canneto Pavese andrà all’asta il 5 maggio. Effetto della procedura di liquidazione autorizzata lo scorso anno dal Tribunale di Pavia. I debiti complessivi ammontano a oltre 10 milioni, di cui sei nei confronti dei soci per i conferimenti uve, sin qui non pagati, del 2019 e 2020. Struttura, impianti e marchio hanno un valore periziato di tre milioni ma l’offerta minima per partecipare all’asta è fissata in 2,4. Si tratta di un complesso con un capannone attrezzato che ha una dimensione di oltre 8mila metri quadrati.

Fondata nel 1961, qualche anno fa l’allora vertice aziendale della Cantina di Canneto Pavese, prima della crisi esplosa in coincidenza con un’inchiesta giudiziaria, addirittura aveva predisposto un piano per acquisire la cantina La Versa, poi a sua volta fallita.

Pierangela Ravizza