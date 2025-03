Tavoli di confronto sul commercio. Si cercano idee per il rilancio

Rilanciare il commercio nei principali centri della Lomellina per consentire di superare un momento di diffusa difficoltà. A Vigevano il neo-assessore alle Attività produttive e al Distretto del Commercio Paola Roberta Motta ha incontrato i vertici dell’Associazione commercianti, in particolare il presidente Renato Scarano e il segretario Massimo Negri. L’obiettivo del vertice è stato quello di fare il punto sulla situazione sui problemi più impellenti e sulle soluzioni attuabili. Tra i temi alcuni sono di competenza diretta del Comune, come ad esempio il potenziamento dell’illuminazione pubblica e la revisione della zona a traffico limitato oltre alla ricollocazione di alcuni ambulanti. Per altri, come ad esempio la raccolta dei rifiuti nei giorni prefestivi, sarà necessario il coinvolgimento della partecipata Asm. Un altro tema sul tavolo è il potenziamento del trasporto pubblico urbano con le modifiche di alcune tratte in relazione alla nascita di nuovi poli commerciali in città. Resta aperto anche il tema della gestione dei dehors in piazza Ducale: nel caso specifico è stata avanzata la richiesta di mantenere attive le strutture per almeno due anni, evitando le spese di smontaggio e montaggio tra autunno e primavera, tema sul quale dovrà esprimersi la Soprintendenza.

A Gambolò invece si è svolto il primo incontro tra amministrazione comunale ed esercenti, una quarantina quelli intervenuti, per valutare la situazione. Si è parlato delle spese per le utenze e degli affitti eccessivi che, in diversi casi, fanno in modo che alcuni spazi restino inutilizzati. La proposta avanzata è stata quella di esporre dei banner con immagini storiche o promozionali nelle vetrine vuote. Inoltre si è parlato di isola pedonale, l’idea è proporla a sabati alterni. Umberto Zanichelli