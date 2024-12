Svelato il primo bilancio: "Nessun aumento di tasse"

Nessun aumento di tariffe e imposte. I residenti a Pavia nel 2025 non pagheranno di più rispetto a quest’anno. Nel bilancio di previsione, nonostante una nuova richiesta di compartecipazione nella finanza pubblica che comporterà ulteriori tagli stimati in 350mila euro, non sono stati previsti rincari. "Siamo riusciti a compensare i tagli – ha detto in Consiglio comunale l’assessore al Bilancio Matteo Pezza (foto) – con un maggior gettito Irpef perché c’è una stima di una capacità reddituale superiore rispetto agli anni precedenti e agli accertamenti sull’evasione fiscale". Il documento, che è già stato illustrato alle organizzazioni sindacali riprendendo una tradizione che negli ultimi cinque anni era stata interrotta, lunedì sera è stato presentato ai consiglieri comunali e sarà il primo bilancio dell’amministrazione guidata da Michele Lissia. Un documento che necessariamente riprende le linee di mandato del sindaco. "Oltre alle urgenze quotidiane – ha sottolineato l’assessore Pezza – teniamo presenti le linee di mandato e ci adoperiamo per rispettarle". Inseriti a bilancio 400mila euro per le manutenzione straordinarie degli impianti sportivi, più fondi per le strutture che si occupano delle fragilità e un milione per le strade le piste ciclabili e i ponti. Altri 400mila euro sono stati destinanti agli interventi nelle scuole. Pronti a tornare anche i comitati di quartiere e pure l’iniziativa del bilancio partecipativo che da parte del Comune prevede un investimento di 100mila euro. Nei quartieri sarà reintrodotto il vigile che si occuperà di quel particolare territorio.

"In città ci sono episodi di microcriminalità legati a bande giovanili – ha sottolineato l’assessore – o a chi vive situazione di disagio, vogliamo quindi lavorare su inclusione e solidarietà e avere un effettivo presidio del territorio. Stiamo assumendo due nuovi agenti di polizia locale che saranno destinati ai servizi su strada". Per la manutenzione degli immobili Erp messi a bilancio 800mila euro e 550mila. Previsti pure fondi per la cultura e i 500 anni della battaglia di Pavia. "A fronte di una serie di progetti in corso di progettazione finanziati con i fondi Pnrr, come il Waterfront, la scuola di Pavia ovest e lo studio di fattibilità per la piscina coperta, abbiamo deciso di puntare tutto sul mantenimento del patrimonio pubblico, a cominciare dalla manutenzione della biblioteca Bonetta e dal rifacimento di villaggio San Francesco".