Svaligiato laboratorio di gioielli. Presi oro e pietre preziose

BREME (Pavia)Se gli ori e i gioielli sono la refurtiva prediletta dai ladri che svaligiano le abitazioni, questa volta i malviventi sono andati a rubare direttamente dal produttore. È stato infatti preso di mira il laboratorio orafo, a Breme in via Dante, di Flores Gioielli, attività artigianale specializzata nella realizzazione di creazioni personalizzate. Con un bottino in oro e pietre preziose, per un valore che deve ancora essere quantificato, ma per un danno stimato tra i 20 e i 30mila euro circa. Per mettere a segno il furto gli ignoti malviventi non si sono lasciati dissuadere dalle protezioni presenti a difesa dei materiali preziosi custoditi all’interno del laboratorio: prima hanno letteralmente sradicato l’inferriata di una portafinestra, che hanno quindi forzato per entrare. Ed erano poi attrezzati con arnesi da scasso, con i quali sono riusciti a forzare anche l’armadio blindato nel quale era custodito quello che è diventato il bottino dei ladri.

Il colpo è stato messo a segno nella notte tra giovedì e venerdì, scoperto poi il giorno dopo, quando è stato denunciato ai carabinieri. Sul posto per il sopralluogo sono intervenuti i militari della Stazione di Breme, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato le indagini sull’accaduto. Al vaglio anche le telecamere stradali presenti nella zona: i ladri potrebbero essere stati ripresi mentre arrivavano o si allontantavano dal luogo del furto. S.Z.