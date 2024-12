Pavia, favori in cambio di appalti: arrestati i vertici della società che deve rigenerare la città

Pavia, 4 dicembre 2024 – Tocca anche il capoluogo pavese lo tsunami che sta scuotendo il Trentino Alto Adige. Tra le nove persone per le quali la direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della procura di Trento ha chiesto gli arresti domiciliari, ci sono Heinz Peter Hager e Paolo Signoretti, presidente e amministratore delegato di Supernova, la società immobiliare specializzata nella rigenerazione urbana di cui sono soci fondatori.

Intercettazioni ambientali dei finanzieri

A Pavia Supernova si sta occupando della rigenerazione dell’ex Necchi, di palazzo piazza Borromeo che un tempo ospitava l’istituto Santa Margherita e ha vinto con il progetto Pavia Next Gen il masterplan promosso da Fs Sistemi Urbani per la rigenerazione delle aree dell’ex scalo ferroviario di Pavia denominate “Scalo Rismondo“ e “Scalo Trieste“.

Tre aree dismesse importanti destinate a cambiare il volto della città proiettandola nel futuro. Ieri i militari della Guardia di finanza hanno effettuato perquisizioni anche negli uffici di Pavia come è accaduto in diverse società ed enti pubblici territoriali nelle province di Trento, Bolzano, Brescia, Milano, Pavia, Roma e Verona nonché all’estero attraverso i canali di cooperazione giudiziaria internazionale.

“La mission di Supernova - si legge sul sito internet della società - è la rinascita di aree dismesse tramite progetti innovativi che rispondano alle esigenze delle persone e dell’ambiente circostante, creando così nuovi luoghi dinamici, sostenibili e inclusivi socialmente”. In corso di realizzazione anche la rigenerazione dell’ex Kodak di Cinisello Balsamo, dell’ex Plasmon di Milano e di Orti Nuovi a Bergamo.

Le indagini di Trento che coinvolgono 77 persone fisiche, tra cui 11 amministratori pubblici, 20 dirigenti e funzionari di enti locali e società partecipate, membri delle forze dell’ordine, professionisti e imprenditori, hanno ipotizzato l’esistenza di una sorta di gruppo affaristico in grado di influenzare e controllare le principali iniziative della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore della speculazione edilizia in Trentino.

Gli imprenditori coinvolti si sarebbero resi disponibili a finanziare le campagne elettorali di amministratori pubblici, ottenendo poi agevolazioni, procedure semplificate e concessioni per iniziative immobiliari.

Le accuse

Pesanti le accuse contestate includono: associazione per delinquere, turbativa d’asta, finanziamento illecito ai partiti, traffico di influenze illecite, truffa, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, oltre a diversi reati contro la pubblica amministrazione, tra cui corruzione, induzione indebita, rivelazione di segreti d’ufficio e omissione di atti d’ufficio, nonché violazioni delle norme tributarie legate all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.

“Il commercialista bolzanino Heinz Peter Hager ha offerto piena collaborazione agli inquirenti ed esprime grande fiducia nel sistema giudiziario – ha affermato una nota dell’ufficio stampa del noto professionista di Bolzano –. Le indagini riguardano progetti relativi agli anni dal 2018 al 2022”. Heinz Peter Hager, economista, esperto in diritto societario e fiscalità, nel 1994 ha fondato lo studio Hager & Partners presente a Bolzano, Milano e Roma. Nel 2019 ha dato il via a Supernova insieme all’ingegnere Paolo Signoretti.