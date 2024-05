Suggestioni ed emozioni di legno e carta

Fino a domenica sarà possibile visitare la mostra "Il legno e la carta", allestita negli spazi della Mostra permanente di Carlo Mo al civico 2 di via Mascherpa a Pavia. Materiali diversi che dialogano in uno spazio senza tempo, forme e colori che si intrecciano e suscitano reazioni diverse a seconda di chi li guarda: l’esposizione si caratterizza per l’originalità dei materiali e il connubio tra immagini e materiali. Le opere sono di Annaclaudia Delbò e Paola Mo, due artiste, ma soprattutto due amiche da tempo. La mostra è visitabile su prenotazione, dalle 10 alle 20. Per informazioni inviare una email a delboannaclaudia@gmail.com

M.M.